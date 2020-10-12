За последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах. Это почти на 40 меньше, чем в предыдущий день.

Более четверти инфицированных не имели клинических проявлений, сообщает оперштаб. Больше всего случаев выявлено в Москве — 4395. В воскресенье было 4,5 тысячи.

Зафиксировано 125 летальных исходов (было 149). Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.