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Коронавирус нашли у 13 592 россиян 

BFM.RU 43 минуты назад
За последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах. Это почти на 40 меньше, чем в предыдущий день.
Более четверти инфицированных не имели клинических проявлений, сообщает оперштаб. Больше всего случаев выявлено в Москве — 4395. В воскресенье было 4,5 тысячи.
Названа стоимость российской вакцины от коронавируса
Зафиксировано 125 летальных исходов (было 149). Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.
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Общество , Видео
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