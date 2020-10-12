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Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики коронавируса в офисах

РИА Новости
1 час назад
Роспотребнадзор совместно с сайтом стопкоронавирус.рф подготовили видеоролик с правилами безопасного поведения во время пандемии для сотрудников офисов, среди которых напоминание о необходимости мыть руки, а также рекомендация работать с коллегами в разные смены или уйти на удаленную работу.
Россиянам напомнили о профилактике коронавируса в офисах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок к лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу, и делайте это как можно чаще в течение дня", - говорится в ролике, опубликованном на YouTube-канале Роспотребнадзора.
Ведомство также напоминает о необходимости отказаться от рукопожатий, хотя бы на время, соблюдать дистанцию в 1,5 метра и держать рабочее место в чистоте. В Роспотребнадзоре посоветовали дезинфицировать предметы, к которым необходимо прикасаться, и проветривать помещение.
Еще одна рекомендация - не ходить обедать группой и надевать маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва, а также проводить рабочие совещания удаленно.
"Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность", - отмечается в видео.
Роспотребнадзор также напоминает о необходимости оставаться дома при плохом самочувствии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общество,Роспотребнадзор,
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