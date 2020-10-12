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Обнаженная жительница Таганрога устроила фотосессию на кладбище 

Vse42.ru и ещё 1 44 минуты назад
Голая россиянка устроила фотосессию на кладбище
Фото: Vse42.ru
В Таганроге местные жители оказались возмущены поведением молодой девушки, которая поучаствовала в обнаженной фотосессии на кладбище.
Как выяснилось, откровенные снимки, сделанные на могильных плитах Старого Кладбища в Таганроге, девушка выложила на свою страницу в социальных сетях. После этого местные жители стали выражать свое недовольство увиденным.
Когда публикация вызвала волну негодования в Сети, героиня снимков удалила не только фотографии, но и свою страницу, передает Privet-Rostov.ru.
Отмечается, что в настоящее время девушке грозит штраф за мелкое хулиганство, однако, если родные человека, который похоронен на месте, где проходила откровенная фотосессия, решат подать в суд, то ей будет грозить более серьезное наказание, сообщает "Ерш. Таганрог".
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Общество , Таганрог
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