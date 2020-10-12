Осталось 10-20 дней: когда Россия выйдет на плато 

Все новости на карте

Глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато заболеваемости коронавирусом в следующие десять-двадцать дней. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Пшеничной, именно в такие сроки должен проявиться эффект ограничительных мер, которые ввели в России в конце сентября — начале октября.

Пшеничная объяснила, что у коронавируса длинный инкубационный период. Для выхода на плато должно пройти как минимум полтора инкубационных периода.

Глава НИИ считает, что россияне стали более ответственно соблюдать меры профилактики. Кроме того, многие компании отправили сотрудников на удаленку, а школьникам продлили каникулы.

Как сообщал «Рамблер», за прошлые сутки в России выявили 13 634 случая коронавируса в 85 регионах, 149 пациентов скончались.

По данным Роспотребнадзора, 3 587 новых пациентов (26,3 процента) переносят вирус без клинических проявлений болезни. Прирост в 13,6 тысячи человек выше, чем во время майского пика заболеваемости.