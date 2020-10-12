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ЧП на Камчатке: извержение вулкана угрожает россиянам 

Артём Кульша 1 час назад
ЧП на Камчатке: извержение вулкана угрожает россиянам
Фото: РИА Новости
Извержение вулкана Ключевская сопка на Камчатке усилилось. Об этом сообщает ТАСС.
Ключевская сопка, как сообщал «Рамблер», — высочайший вулкан Евразии. Он расположен в 30 километрах от поселка Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ключевская сопка проявляла активность с ноября 2019 года по июль 2020-го. 30 сентября ее извержение возобновилось.
Сегодня в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук сообщили, что в последние дни активность вулкана резко выросла — в кратере появились выбросы раскаленного материала, резко возросло вулканическое дрожание, протяженность лавового потока увеличилась почти до километра, над всей протяженностью потока наблюдается мощное свечение.
Исток лавового потока находится в районе бокки, которая образовалась в результате предыдущего извержения. Поток изливается по склону в Апахончиский желоб.

«Опасность при извержениях вулкана представляют пепловые облака, пеплопады, лавовые и грязевые потоки. Существует реальная угроза поселку Ключи и его коммуникациям. Высока опасность для авиалиний, проходящих в районе Камчатки. Пеплопады возможны в поселках Ключи, Козыревске, Усть-Камчатске, Милькове, городе Петропавловске-Камчатском», — сказано на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

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Комментарии
Общество , Происшествия , РАН , Петропавловск-Камчатский
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