ЧП на Камчатке: извержение вулкана угрожает россиянам 

«Опасность при извержениях вулкана представляют пепловые облака, пеплопады, лавовые и грязевые потоки. Существует реальная угроза поселку Ключи и его коммуникациям. Высока опасность для авиалиний, проходящих в районе Камчатки. Пеплопады возможны в поселках Ключи, Козыревске, Усть-Камчатске, Милькове, городе Петропавловске-Камчатском», — сказано на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.