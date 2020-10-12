Россияне уличили Гейтса в попытке "захватить мир"

Миллиардер Билл Гейтс не оставляет мыслей чипировать население Земли под видом всеобщей вакцинации от коронавируса. К такому мнению пришли российские пользователи соцсетей, которые отреагировали на громкое заявление основателя Microsoft относительно разработки антивируса, сообщает издание Ura.ru.

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Ранее, как сообщал «Рамблер», Билл Гейтс заявил, что остановить распространение коронавируса по планете может только очень эффективная, но при этом доступная вакцина. По его мнению, только подобный препарат может «покончить с заболеванием в мировом масштабе».

Российские пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление миллиардера. В частности, предпринимателя вновь обвинили в том, что путем всеобщей вакцинации он собирается «чипировать» население Земли, чтобы затем при помощи 5G-излучения «зомбировать людей».

Гейтса назвали «лидером массонов», пытающимся поработить человечество. Некоторые напротив – уличили бизнесмена в лукавстве, поскольку ему «не выгодно, чтобы «пандемия» быстро закончилась». Наконец, нашлись и те, кто выдвинул свою версию, как можно «победить коронавирус»: по их мнению, необходимо «перестать раздувать истерию».