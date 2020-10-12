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Россияне уличили Гейтса в попытке "захватить мир"

Павел Тиунов
1 час назад
Миллиардер Билл Гейтс не оставляет мыслей чипировать население Земли под видом всеобщей вакцинации от коронавируса. К такому мнению пришли российские пользователи соцсетей, которые отреагировали на громкое заявление основателя Microsoft относительно разработки антивируса, сообщает издание Ura.ru.
Россияне уличили Гейтса в попытке "захватить мир"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее, как сообщал «Рамблер», Билл Гейтс заявил, что остановить распространение коронавируса по планете может только очень эффективная, но при этом доступная вакцина. По его мнению, только подобный препарат может «покончить с заболеванием в мировом масштабе».
Российские пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление миллиардера. В частности, предпринимателя вновь обвинили в том, что путем всеобщей вакцинации он собирается «чипировать» население Земли, чтобы затем при помощи 5G-излучения «зомбировать людей».
Гейтса назвали «лидером массонов», пытающимся поработить человечество. Некоторые напротив – уличили бизнесмена в лукавстве, поскольку ему «не выгодно, чтобы «пандемия» быстро закончилась». Наконец, нашлись и те, кто выдвинул свою версию, как можно «победить коронавирус»: по их мнению, необходимо «перестать раздувать истерию».
В июле, как сообщал «Рамблер», схиигумен уральского монастыря Сергйи призвал россиян сбросить оковы режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и демонтировать все установки связи 5G. Позже священника отлучили от служб.
Общество,Билл Гейтс,Microsoft,РИА Ura.ru,
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