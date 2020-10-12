Волны смертности: зачем обманывают россиян

В России третий день подряд фиксируют более 12 000 новых случаев коронавируса. 11 октября установлен рекорд – 13 634 новых заболевших за сутки, а общее число зараженных в стране достигло 1 298 718. Умерли за день 149 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 22 597.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Владимир Гердо/ТАСС

Москве за сутки выявлено 4501 случаев заражения коронавирусом, скончались 35 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Петербург (+528), Подмосковье (+419), Нижегородская (+262) и Свердловская (+209) области.

9 октября «Сбер» представил прогноз динамики числа инфицируемых в зависимости от соблюдения гражданами России профилактических мер. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора.

Как показывают расчеты «Сбера», в России при соблюдении мер к 8 ноября прирост должен достигнуть пика – 16 864 человека за сутки, а далее плавно пойдет на спад. Если «иногда нарушать», то прирост 8 ноября должен составить 17 645 выявленных случаев за сутки. А если «часто нарушать», пик заболеваемости «Сбер» предполагает зафиксировать 12 ноября – 21 968 случаев за сутки.

Если же «вести себя как обычно», то есть не соблюдать профилактические меры, то в пик заболеваемости 8 ноября число выявленных заболевших должно составить 23 325 – почти вдвое больше, чем сейчас.

В Москве, как ожидает «Сбер», при соблюдении мер пик заболеваемости придется на 17 октября – суточный прирост прогнозируется на уровне 4865 случаев. При периодическом нарушении пик сдвинется на 20 октября, а число новых выявленных случаев вырастет до 5221. При частом нарушении пик ожидается 24 октября – 7296 новых случаев. При несоблюдении мер пик также 24 октября, но прирост 7969 случаев.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Первого канала» попросил москвичей, чтобы «избежать коллапса» в городе, «продержаться несколько месяцев, потому что на подходе производство массовой вакцины». По словам Собянина, неделя, которая начнется 12 октября, будет «во многом решающей» для развития того или иного сценария с распространением вируса в столице.

Тем временем в Питере власти пообещали вернуть карантинные меры, если граждане не будут соблюдаться профилактические ограничения. В частности, не исключено закрытие ресторанов, кинотеатров, блокирование социальных проездных билетов.

В ряде регионов ограничения уже вводятся. Так, распоряжением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах и комплексах должны будут закрыться в выходные дни, устанавливаются запрет на работу фан-зон и танцполов на концертах.

Татарстане масочный режим планируют не снимать до конца марта 2021 года.

Что в реальности происходит с эпидемией коронавируса в России?

– Единственным критерием, чтобы понять, опасная сейчас ситуация с коронавирусом или нет, является смертность от пневмоний, – убежден доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров. – Все остальные цифры – от лукавого: тесты на коронавирус неточные, ориентироваться на них сложно. Да и людей интересует одно – умрет человек, если заболеет коронавирусом, или не умрет.

По моим наблюдениям, если взять многолетние статистические показатели смертности от пневмоний, налицо закономерность: ежегодно волны смертности возникают в совершенно определенное время. Причем, независимо от предпринимаемых профилактических усилий, каждая из волн длится примерно два месяца – месяц на подъем, и месяц на спад.

Первая начинается в середине сентября-октябре – именно эту волну мы сегодня наблюдаем. Ее пик будет к концу октября, а потом она пойдет на спад. Следующий подъем смертности будет в конце декабря, и достигнет пика в январе. Можно предположить, что в этот период власти РФ тоже будут обвинять граждан в несоблюдении профилактических мер. Наконец, третья волна будет в марте с переходом на апрель.

Эти волны повторяются каждый год – с жесточайшей точностью. 2020 год, я считаю, не будет исключением.

«СП»: – Но «Сбер» говорит, что в зависимости от соблюдения профилактических мер число заболевших может существенно различаться. Это так?

– То, из чего исходит «Сбер» – это гипотетические модели, а не анализ реальной медицинской статистики. Результаты моделирования во многом зависят от фантазии разработчиков модели. Они могут задать один эмпирический коэффициент – и получится одна скорость роста заболеваемости, задать другой коэффициент – и картина получится другая. Все это, повторюсь, фантазии, а не научный анализ.

Напомню, в начале «пандемии» коронавируса также публиковались расчеты, которые давали гиперболические всплески заболеваемости – до безумных высот. Но в жизни ничего подобного не наблюдалось.

Три волны смертности от пневмоний, замечу, прослеживаются не только в России – во всех странах мира картина одна. При этом нет разницы, богатая страна или бедная, соблюдали ее жители карантин или нет.

Подчеркну: пневмонии бывают не только от коронавируса, но и от других болезней – стафилококков, стрептококков, гриппа А, гриппа В. Так вот, среди всех умерших от пневмонии на коронавирус приходится всего 1% случаев.

Исходя из этих цифр, нынешнее нагнетание страхов вокруг коронавируса – это буря в стакане, которую нам выдают за настоящую бурю.

«СП»: – Врачи объясняли, что статистику по коронавирусу нетрудно фальсифицировать. При ковидной пневмонии картина поражения легких выглядит особым образом. Однако если не делается компьютерная томография, эта картина не видна, и диагноз «коронавирус» больному не ставится. Если такой пациент умрет – COVID-19 не укажут как причину смерти.

С другой стороны, по данным Росстата, по итогам первого полугодия 2020 года смертность в России выросла на 3,1% против показателя за тот же период 2019 года. К этому привел рост числа смертей в июне, которых оказалось на 25,5 тысячи больше, чем в 2019-м. Это «заслуга» коронавируса?

– Прежде всего: статистику смертности по пневмониям фальсифицировать крайне сложно. Касательно коронавируса, нужно смотреть на динамику смертности от пневмоний – а она не выросла. Сейчас смертность от пневмоний даже ниже, чем в 2019 года.

Именно поэтому я говорю: то, что происходит сегодня – просто паника и психоз. Замечу, вспышки новых инфекций случались и раньше – это были свиной грипп, птичий грипп, лихорадка Эбола. Но во всех этих случаях драконовские карантинные меры не принимались.

Чем же, спрашивается, нынешняя ситуация отличается от прежних? Я считаю, тем, что появились мощные переносчики информации – социальные сети. Плюс СМИ сильнее коммерциализировались – чем больше паники, чем чаще посещают их странички в Сети, и тем больше реклама вкладывает туда финансов.

Словом, сегодня выгодно нагнетать панику. И обстановка тревоги, страха, опасности вызывает рост смертности от других заболеваний. Снижаются защитные способности организма, слабеет иммунная система, люди начинают злоупотреблять алкоголем – и в результате происходит рост смертей от инфарктов, инсультов, несчастных случаев. Именно этим, на мой взгляд, объясняется рост общей смертности.

«СП»: – С конца сентября в аптеках доступны препараты для лечения коронавируса «Арепливир» и «Коронавир» по цене 12-13 тысяч рублей за упаковку. Эффективны ли лекарства против COVID-19?

– Нам рассказывают, что впервые ученые научились лечить вирус. Это неправда. Непосредственно вирус мы по-прежнему лечить не можем. Что до препаратов от коронавируса, которые поступили в аптеки – первоначально, как я понимаю, они были разработаны в Японии для лечения вируса гриппа. Однако оказалось, что грипп они не лечат, а снижают ли смертность от вируса – большой вопрос. Чтобы об этом уверенно говорить, необходимы исследования – а их не было.

«СП»: – Собянин призывает москвичей продержаться несколько месяцев, потому что вакцина вот-вот будет. Массовое вакцинирование остановит коронавирус?

– Чтобы быть уверенным в вакцине, нужно доказать ее эффективность и безопасность. На сегодня таких доказательств, на мой взгляд, нет. Чтобы их получить, нужны масштабные исследования: скажем, взять 20 тысяч человек, предложить им вакцину, еще 20 тысячам дать плацебо – и посмотреть на результаты хотя бы в течение года.

Есть еще тонкий момент. Чтобы запустить вакцину в производство, необходимо одобрение Совета по этике при Минздраве. До последнего времени его возглавлял Александр Чучалин – заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова, академик РАМН, крупнейший врач-пульмонолог.

Так вот, 10 августа Чучалин ушел с поста главы совета. По мнению коллег, подтолкнуть его к такому решению могли разногласия из-за сроков и принципов исследования вакцины от коронавируса. Чучалин эту информацию опровергает, хотя высказывает сомнения в безопасности вакцины в случае ее ускоренной разработки и сокращенных испытаний.

На мой взгляд, это означает одно: если отталкиваться от канонов эпидемиологии и профилактической медицины, нет никаких доказательств, что вакцина от коронавируса реально снизит заболеваемость.