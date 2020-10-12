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Ученые исключили версию химического загрязнения воды на Камчатке 

Москва24 и ещё 11 57 минут назад
В РАН исключили химическое загрязнение на Камчатке
Фото: Москва24
Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что на Камчатке в воде не зафиксировано существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли бы спровоцировать гибель животных. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что такие выводы были сделаны после полученных результатов анализов, которые были проведены в лабораториях Росприроднадзора, Роспотребнадзора и других организациях.

"Было превышение ПДК по нефтеуглеводородам, по фенолам, по фосфат-ионам, по ионам аммония, по поверхностно-активным веществам, по железу и так далее. Но эти превышения ПДК, даже в некоторых случаях кратные превышения, они, конечно же, не могли спровоцировать ту массовую гибель гидробионтов, которая была отмечена на Камчатке", — добавил ученый.

2 октября стало известно, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил чиновникам увольнениями из-за загрязнения воды на Камчатке. Он пояснил, что санкции будут применены в отношении должностных лиц Камчатского края, если будет установлен факт замалчивания или приукрашивания случившегося.
Позднее в Москву с загрязненного побережья Камчатки направили 250 килограммов проб песка, воды и образцов погибших животных. Сообщалось, что специалисты по результатам анализов должны установить загрязняющее вещество.
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Комментарии
Общество , Экология , Биология , Массовое отравление , Владимир Солодов , Андрей Адрианов , РАН , Роспотребнадзор
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