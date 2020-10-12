В РАН исключили химическое загрязнение на Камчатке

"Было превышение ПДК по нефтеуглеводородам, по фенолам, по фосфат-ионам, по ионам аммония, по поверхностно-активным веществам, по железу и так далее. Но эти превышения ПДК, даже в некоторых случаях кратные превышения, они, конечно же, не могли спровоцировать ту массовую гибель гидробионтов, которая была отмечена на Камчатке", — добавил ученый.