Катастрофе на Камчатке нашли новое объяснение

Массовая гибель животных в Тихом океане у побережья Камчатки может быть связана с цветением водорослей из-за изменения климатических условий, считает начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ им. Ломоносова Александр Семёнов

Такие явления на севере Тихого океана редки, но американские исследования еще несколько лет назад предсказывали, что с потеплением климата будет больше «красных приливов» именно в северной части Тихого океана. Такие явления будут возникать чаще и чаще с повышением температуры воды, — приводит его слова агентство РИА Новости.

Он отметил аномальное повышение температуры средней температуры в сентябре на 2-3 градуса.

Для температуры моря, которая гуляет от 1 до +14, +15 — это совершенно фантастическая дельта, которая очень сильно может влиять на экосистему в целом. Я связываю цветение воды с тем, что не было активного перемешивания воды, сильных течений, была хорошая температура, совпавшая с сезоном цветения этих водорослей, — считает эксперт.

Иследователи из Москвы провели анализ воды у камчатского побережья и сообщили, что никаких следов техногенной аварии не обнаружено.

Если бы был какой-то разлив удобрений, химикатов, ракетного топлива или чего-то еще, оно бы носило весьма локальный характер, потому что в воде вещества растворяются довольно быстро. Пока все признаки указывают на то, что это было массовое цветение водорослей. В особенности на это указывает масштаб, потому что явление очень протяженное, — уверен Семёнов.