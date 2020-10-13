Катастрофе на Камчатке нашли новое объяснение

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Учёный объяснил гибель животных на Камчатке изменениями климата

News.ruиещё 65
2 часа назад
Массовая гибель животных в Тихом океане у побережья Камчатки может быть связана с цветением водорослей из-за изменения климатических условий, считает начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ им. Ломоносова Александр Семёнов.
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Фото: News.ruNews.ru
Такие явления на севере Тихого океана редки, но американские исследования еще несколько лет назад предсказывали, что с потеплением климата будет больше «красных приливов» именно в северной части Тихого океана. Такие явления будут возникать чаще и чаще с повышением температуры воды, — приводит его слова агентство РИА Новости.
Он отметил аномальное повышение температуры средней температуры в сентябре на 2-3 градуса.
Для температуры моря, которая гуляет от 1 до +14, +15 — это совершенно фантастическая дельта, которая очень сильно может влиять на экосистему в целом. Я связываю цветение воды с тем, что не было активного перемешивания воды, сильных течений, была хорошая температура, совпавшая с сезоном цветения этих водорослей, — считает эксперт.
Иследователи из Москвы провели анализ воды у камчатского побережья и сообщили, что никаких следов техногенной аварии не обнаружено.
Если бы был какой-то разлив удобрений, химикатов, ракетного топлива или чего-то еще, оно бы носило весьма локальный характер, потому что в воде вещества растворяются довольно быстро. Пока все признаки указывают на то, что это было массовое цветение водорослей. В особенности на это указывает масштаб, потому что явление очень протяженное, — уверен Семёнов.
Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Камчатки отверг версию о загрязнении воды из-за некоего сброса с судна в районе Халактырского пляжа. По его словам, зафиксированный со спутника сброс был незначительным и не мог привести к массовой гибели морских животных.
Общество,Экология,Экологическая ситуация,Александр Семенов,МГУ,
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