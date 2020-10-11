Россиян ждут новые проверки

Они будут касаться пребывания людей в местах массового скопления. Теперь граждан будут проверять на присутствие ядов и токсинов. Соответствующие требования обновило правительство, выпустив постановление «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности».

В этой связи, не исключено, что к ставшим уже привычным металлодетекторам добавятся и детекторы биопатогенов. При необходимости их начнут устанавливать на входе в помещения и площадки большого скопления людей. Согласно тексту документа кабмина, первыми дополнительные рамки должны появиться в аэропортах.