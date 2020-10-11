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Россиян ждёт новая проверка в общественных местах

Deita.ru
18 минут назад
В России ввели новые антитеррористические требования, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Россиян ждут новые проверки
Фото: ТАССТАСС
Они будут касаться пребывания людей в местах массового скопления. Теперь граждан будут проверять на присутствие ядов и токсинов. Соответствующие требования обновило правительство, выпустив постановление «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности».
В этой связи, не исключено, что к ставшим уже привычным металлодетекторам добавятся и детекторы биопатогенов. При необходимости их начнут устанавливать на входе в помещения и площадки большого скопления людей. Согласно тексту документа кабмина, первыми дополнительные рамки должны появиться в аэропортах.
Ранее стало известно, что новые требования уже заработали для территорий министерства юстиции. Требования по противодействию терроризму существуют и для других министерств и ведомств.
Общество,Происшествия,Криминал,Минюст РФ,РИА "Дейта",РИА Новости,Россия,
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