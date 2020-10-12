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«Это верная дорога к перебору во всем». Канделаки высказалась о 7 правилах Дурова в борьбе со старением 

Sport24 и ещё 2 34 минуты назад
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала новый пост, в котором высказалась о 7 правилах основателя Telegram и ВКонтакте Павла Дурова в борьбе со старением.

«Как человек, который всю свою жизнь ведет здоровый образ жизни, могу сказать абсолютно точно: отказ от всего — это верная дорога к перебору во всем. Вопрос лишь в том, в какой момент вы встретите своего «проводника». Святоши режутся на проститутках. Так много ли проку в отказе от бокала вина, если в итоге тебя ждет МДМА?» — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

36-летний Дуров в числе прочего посоветовал никогда не пить алкоголь, много спать, не переедать, регулярно заниматься спортом, лимитировать стресс, не есть мясо и жить одному.
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Общество , Видео , Соцсети , Радио , Тина Канделаки , Павел Дуров
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