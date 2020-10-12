«Как человек, который всю свою жизнь ведет здоровый образ жизни, могу сказать абсолютно точно: отказ от всего — это верная дорога к перебору во всем. Вопрос лишь в том, в какой момент вы встретите своего «проводника». Святоши режутся на проститутках. Так много ли проку в отказе от бокала вина, если в итоге тебя ждет МДМА?» — написала Канделаки в своем Telegram-канале.