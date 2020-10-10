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Россиян предупредили о мошенничестве при замене батарей 

Мир24 и ещё 2 10 октября 2020
Россиян предупредили о мошенничестве при замене батарей
Фото: РИА Новости
Эксперты Национального центра финансовой грамотности предупредили россиян о мошенничестве при замене батарей, передает РИА «Новости»
Так, при заключении договоров на замену батарей компании или индивидуальные предприниматели могут увеличивать стоимость дополнительных работ. Кроме этого, они часто специально портят комплектующие, чтобы человек сделал повторный вызов.

«Может оказаться, что нужно доплатить за детали, сборку, проверку, продувку — в общем, за множество дополнительных услуг. Внимательно читайте договор и приложения к нему, задавайте вопросы, и если сомневаетесь, предлагайте внести изменения», — рассказал эксперт Елена Бобкова.

Она также порекомендовала проверять деятельность ИП и компаний на сайте Единого государственного реестра юридических лиц.
Ранее россиян предупредили о рисках, которые возникают при использовании анонимной сим-карты.
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Общество , Елена Бобкова , РИА Новости
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