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Россиянам разъяснили правила поведения в офисе при пандемии 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Россиянам разъяснили правила поведения в офисе в пандемию
Фото: РИА Новости
Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко в интервью радио "Говорит Москва" дал рекомендации по правилам поведения на рабочем месте во время эпидемии коронавируса.
Специалист призвал проявлять бдительность и избегать контактов с чихающими или кашляющими людьми.

"Нужно внимательно относиться к окружающим людям и к себе. Обычно уборщицы дезинфицируют рабочие места, однако было бы правильным и самим сотрудникам подготавливать свое рабочее место", — подчеркнул Бутенко.

Ученый также разрешил не находиться в маске в небольших сформированных коллективах по 5-10 человек, но если в офис постоянно приходят посторонние, то ношение средств индивидуальной защиты обязательно.
Число новых случаев COVID-19 в России второй день подряд превышает пиковый показатель мая (11 656 заразившихся): за сутки заболели еще 12 846 человек. Всего с начала эпидемии в стране выявили 1 285 084 случаев заражения, 22 594 человека скончались.
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Общество , Александр Бутенко , Радиостанция "Говорит Москва"
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