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В России за сутки выявлено 12846 новых случаев COVID-19 

Майк Габриелян 58 минут назад
В России за последние сутки выявили 12 846 новых случаев коронавируса. Цифры на 10 октября приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В стране зафиксировано 197 летальных исходов. Выздоровел 6 781 человек. Из всех пациентов 26% не имели клинических симптомов болезни.
Наибольший суточный прирост новых пациентов наблюдался в Москве (4105), Петербурге (501), Московской области (416), Ростовской области (269), Нижегородской области (257), Воронежской области (201). Меньше всего новых случаев в Ненецком АО (6), Чеченской республике (5), Чукотском АО (1).
Всего в стране проведено более 50,3 млн тестов. Выявлено 1 285 084 случая COVID-19 в 85 регионах. Вылечились 1 016 202 человека. Зарегистрировано 22 454 летальных исхода.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рейсы «Аэрофлота» в Шанхай приостановлены Китаем из-за COVID-19 у пассажиров.
Общество , Видео , Аэрофлот
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