Онищенко: "Надо ответственно относиться к своему здоровью"

По мнению Онищенко, если заразился ребенок, надо отправлять на карантин отдельный класс или, если необходимо, учебное заведение. "Потому что мы уже закрыли экономику на три месяца, все сидели по домам. И чем это кончилось - 7% потери ВВП. А кто потерял, нефтяники, газовики? Нет, школы потеряли и больницы", - добавил он.