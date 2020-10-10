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Вдовец Андрей Норкин сообщил о рождении внучки 

Слово и Дело 9 часов назад
Норкин поделился радостью
Фото: Instagram
Потерявший жену журналист Андрей Норкин поделился новостью о рождении внучки. Ребенок родился у его дочери Александры, о чем он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram
Сейчас Александра чувствует себя хорошо, роды прошли успешно. Имя новорожденной малышки пока не сообщается. Беременность Александры протекала тяжело, так как во время вынашивания ребенка ей пришлось пережить трагедию со смертью матери.
Новость о рождении девочки сообщил сам Андрей Норкин на своей странице в социальной сети Instagram. Поклонники осыпали журналиста поздравлениями и пожелали его дочери крепкого здоровья. Норкин уже является дедушкой внука Дмитрия, которого его дочь Александра родила весной прошлого года.
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Норкин потерял свою жену Юлию летом этого года. Радиоведущая скончалась в возрасте 53 лет. Юлия и Андрей Норкины прожили в браке 28 лет. По неподтвержденным данным, причиной ее смерти стал инфаркт.
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Комментарии 6
Общество , Андрей Норкин
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