Адвокатам рекомендовали сбрить бороды, усы и бакенбарды

Минюст Московской области рекомендовал адвокатам сбрить бороды и усы в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. За ее невыполнение лично адвокату грозят крупным штрафом — до 40 тысяч рублей. А вот конторе, как юрлицу, придется заплатить уже до 500 тысяч.

Минюст уточняет, что растительность на лице желательно удалить, чтобы она не мешала герметичному прилеганию респиратора. Кроме того, адвокатам рекомендовано измерять температуру клиентов и отказывать в консультации всем, у кого она выше 37 градусов.

Минюст явно превышает свои полномочия, возмущается обладатель усов и бороды управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.

— Работаешь тут, работаешь, уже лет 15 носишь бороду и усы, а, оказывается, ты карбонарий. Законы мы, конечно, соблюдаем, но бороду и усы сбривать мы не будем.

— Почему? И почему карбонарии?

— Потому что сразу чувствуешь, что ты нарушаешь тем самым закон. Но, это не закон, это некая непонятная рекомендация. И даже если федеральный Минюст поддержит данный абсурд, я вам честно скажу, у адвоката все-таки есть кодекс профессиональной этики, и вот до той поры, пока там не будет категорично такой абсурд написан, — а я думаю, этого не будет никогда, — моя борода, мои усы, как и мои носки — мое личное дело. Поэтому маска, проветривать помещение, мазаться гелями, антисептиками — это действительно нужно. Но давайте пока не доводить до абсурда. Конечно же, адвокат общается много с доверителями, но, пардон, те же водители такси в зоне риска выше, большее количество пассажиров они возят, чем иски, с которыми обращаются к адвокату.

Адвокатам действительно лучше быть без бороды и усов, поскольку они мешают плотному прилеганию маски. И их отсутствие защитит не только клиентов, но и самих юристов, считает заведующий отделением центра Федерального научно-клинического центра детской гематологии имени Рогачева Павел Трахтман.

Павел Трахтман заведующий отделением центра Федерального научно-клинического центра детской гематологии имени Рогачева «Как это ни смешно, но требование обосновано, и объяснение этому есть достаточно простое: дело в том, что борода и усы не дают маски и респиратору плотно прилегать к лицу, оставляя щели, через которые вирус при дыханиии может пройти мимо маски. Собственно, это причина, почему хирурги, работающие в операционных, не носят бород и усов — соблюсти стерильность и так достаточно сложно, это, наверное, главная причина. Есть еще одна, она менее очевидна, но за бородой и усами довольно сложно ухаживать, и, к сожалению, частицы вируса могут оседать на бороде и усах при выдыхании воздуха. Я думаю, здесь речь идет об адвокатах, из-за того что они работают с людьми, которые находятся в местах лишения свободы. Эти места в Росси, да и во всем мире, являются эпидемиологически неблагоприятным местом — ограниченные помещения, малая проветриваемость, много людей, невозможность организовать потоки, невозможность их нормально обследовать. Это не только защита доверителей, это во многом защита их адвокатов, ведь ситуация может быть обратная — маска неплотно закрывает рот и человек может вдохнуть коронавирус».

Есть и эксперты, которые не против бороды и усов. Так, сотрудник Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что борода с усами — не самая подходящая среда для размножения. И поэтому «профилактическое бритье» просто бессмысленно. При этом эксперт советовал просто соблюдать правила гигиены: регулярно мыть бороду с мылом, расчесывать и стараться не прикасаться к ней грязными руками.

В защиту растительности на лице выступила врач-трихолог Ольга Кохас, которая заявила, что борода и усы выступают своеобразным фильтром, способным впитывать и задерживать микрочастицы, включая и бактерии.