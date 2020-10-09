Переболевшие COVID жалуются на необъяснимые последствия

Люди, перенесшие коронавирус, пожаловались на необычные последствия болезни, которых нет в официальных списках. Среди них жжение стоп ног и странные запахи, рассказали в Медицинской школе Университета Индианы.
«Выпадение волос. Новые высыпания и кожные заболевания. Повышенное беспокойство. Странные запахи и вкусы, которые никуда не денутся. Неумолимая бессонница», — приводит данные, собранные медиками, портал Medical press.
Также некоторые пациенты заявили о жжении на стопах ног, проблемах с сердцем и необъяснимых проблемах с памятью. Последствия появились примерно через две недели после выздоровления, уточняют сами переболевшие. Пациенты заверили, что никогда не испытывали подобного до заражения.
В России при этом 9 октября произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом, пишет телеканал «Царьград». О заболевании в этот день COVID-19 объявил даже глава Самарской области, уточняет «Национальная служба новостей». Также о болезни сообщила артистка Ида Галич, уточняют «Дни.ру». При этом лекарство от ковида вызывает выраженные побочные эффекты.