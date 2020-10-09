Переболевшие COVID жалуются на необъяснимые последствия

Люди, перенесшие коронавирус, пожаловались на необычные последствия болезни, которых нет в официальных списках. Среди них жжение стоп ног и странные запахи, рассказали в Медицинской школе Университета Индианы.

Также некоторые пациенты заявили о жжении на стопах ног, проблемах с сердцем и необъяснимых проблемах с памятью. Последствия появились примерно через две недели после выздоровления, уточняют сами переболевшие. Пациенты заверили, что никогда не испытывали подобного до заражения.