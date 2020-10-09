Любовница народного артиста совратила его сына

Любовницу народного артиста России заподозрили в совращении его 12-летнего сына. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, поссорившись с женой, артист снял квартиру вместе с преподавательницей вокала. Когда к нему на время переехал сын, артист представил ему женщину, как свою домработницу. Весной 2020 года подросток, находясь вместе с отцом в гостях, заявил собравшимся, что занимался с ней сексом. Эта информация дошла до матери мальчика, которая сразу же подала на женщину заявление в полицию.

Преподавательницу задержали. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Женщина призналась в содеянном, но заявила, что пошла на это по просьбе отца мальчика. Сам артист отрицает обвинения, уверяя, что даже не жил с подозреваемой.

Ранее сообщалось, что в Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом. В отношении бывшей сотрудницы возбудили уголовное дело. Она уверяла, что половой акт произошел по обоюдному согласию. Полтавский районный суд приговорил ее к шести годам лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком.