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Преподавательницу вокала заподозрили в совращении сына народного артиста России 

Lenta.ru 36 минут назад
Любовница народного артиста совратила его сына
Фото: depositphotos.com
Любовницу народного артиста России заподозрили в совращении его 12-летнего сына. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, поссорившись с женой, артист снял квартиру вместе с преподавательницей вокала. Когда к нему на время переехал сын, артист представил ему женщину, как свою домработницу. Весной 2020 года подросток, находясь вместе с отцом в гостях, заявил собравшимся, что занимался с ней сексом. Эта информация дошла до матери мальчика, которая сразу же подала на женщину заявление в полицию.
Преподавательницу задержали. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Женщина призналась в содеянном, но заявила, что пошла на это по просьбе отца мальчика. Сам артист отрицает обвинения, уверяя, что даже не жил с подозреваемой.
Ранее сообщалось, что в Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом. В отношении бывшей сотрудницы возбудили уголовное дело. Она уверяла, что половой акт произошел по обоюдному согласию. Полтавский районный суд приговорил ее к шести годам лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком.
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Общество , Московский комсомолец
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