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Вирусолог объяснил рекордный прирост заразившихся коронавирусом в России 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Антирекорд COVID-19 в России: эксперт нашел объяснение
Фото: РИА Новости
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев объяснил рекордный прирост заразившихся коронавирусом в России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Москва 24».
Комментируя вторую волну пандемии, вирусолог подчеркнул, речь идет о всех заразившихся, а не только серьезно больных. Так, только у 10-15 процентов пациентов заболевание протекает тяжело, и они нуждаются в серьезной медицинской помощи. Остальные переносят COVID-19 легко или бессимптомно.
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По его словам, рост количества заражений новой инфекцией в России вполне ожидаем и связан с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ. Зверев спрогнозировал, что зимой ежедневный прирост инфицированных будет меньше, так как люди будут чаще оставаться дома, а к весне опять пойдет на спад.
По прогнозам профессора вирусологии Института имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 в России составит 15-17 тысяч человек.
За последние сутки в России снова зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом. За день до этого было выявлено 12 126 новых инфицированных. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах, из них 1 016 202 человека выздоровели, 22 454 — умерли.
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Общество , Другое , Виталий Зверев , Анатолий Альтштейн
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