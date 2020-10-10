Антирекорд COVID-19 в России: эксперт нашел объяснение

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев объяснил рекордный прирост заразившихся коронавирусом в России . Об этом он рассказал в эфире телеканала «Москва 24».

Комментируя вторую волну пандемии, вирусолог подчеркнул, речь идет о всех заразившихся, а не только серьезно больных. Так, только у 10-15 процентов пациентов заболевание протекает тяжело, и они нуждаются в серьезной медицинской помощи. Остальные переносят COVID-19 легко или бессимптомно.

По его словам, рост количества заражений новой инфекцией в России вполне ожидаем и связан с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ. Зверев спрогнозировал, что зимой ежедневный прирост инфицированных будет меньше, так как люди будут чаще оставаться дома, а к весне опять пойдет на спад.

По прогнозам профессора вирусологии Института имени Гамалеи Анатолия Альтштейна , максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 в России составит 15-17 тысяч человек.

За последние сутки в России снова зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом. За день до этого было выявлено 12 126 новых инфицированных. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах, из них 1 016 202 человека выздоровели, 22 454 — умерли.