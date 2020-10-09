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Психиатр поддержал идею дополнительных выходных при депрессии 

Алиса Селезнёва 56 минут назад
Психиатр поддержал идею дополнительных выходных при депрессии
Фото: ТАСС
Если предложение депутата Госдумы Алексея Кобилева давать людям оплачиваемые выходные при диагностированной депрессии найдет отклик, то отношение жителей России к ментальным недугам изменится. Об этом «Политике сегодня» заявил психиатр Владимир Крупин.
Как сообщал «Рамблер», ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Кобилев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову предложение давать дополнительные оплачиваемые выходные гражданам РФ с подтвержденным диагнозом «депрессия». По его мнению, людям с психическим расстройством необходимо больше времени для эмоциональной реабилитации.
По словам Крупина, в России принято недооценивать депрессию.

«Депрессия — это диагноз, причем достаточно тяжелый. У человека в депрессии порой не бывает сил, чтобы встать с кровати и пойти почистить зубы, и просто начать существовать», — пояснил он.

При этом психиатр уверен, что нескольких дней отдыха при таком диагнозе недостаточно.

«Если это фармакологическая терапия, то здесь речь идет о месяце, и это по самым положительным оценкам», — пояснил Крупин.

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Комментарии
Общество , Алексей Кобилев , Владимир Крупин , Антон Котяков , Михаил Мурашко , Госдума
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