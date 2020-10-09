Психиатр поддержал идею дополнительных выходных при депрессии 

Если предложение депутата Госдумы Алексея Кобилева давать людям оплачиваемые выходные при диагностированной депрессии найдет отклик, то отношение жителей России к ментальным недугам изменится. Об этом «Политике сегодня» заявил психиатр Владимир Крупин.
Как сообщал «Рамблер», ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Кобилев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову предложение давать дополнительные оплачиваемые выходные гражданам РФ с подтвержденным диагнозом «депрессия». По его мнению, людям с психическим расстройством необходимо больше времени для эмоциональной реабилитации.
По словам Крупина, в России принято недооценивать депрессию.
«Депрессия — это диагноз, причем достаточно тяжелый. У человека в депрессии порой не бывает сил, чтобы встать с кровати и пойти почистить зубы, и просто начать существовать», — пояснил он.
При этом психиатр уверен, что нескольких дней отдыха при таком диагнозе недостаточно.
«Если это фармакологическая терапия, то здесь речь идет о месяце, и это по самым положительным оценкам», — пояснил Крупин.