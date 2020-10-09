Суд рассмотрит жалобу Ефремова на приговор 

Суд рассмотрит жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову через полторы недели. Об этом сообщает ТАСС.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.
В конце сентября в суд были поданы две апелляционные жалобы на приговор Ефремову — от него самого и его адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Сегодня в пресс-службе Московского городского суда сообщили, что апелляции будут рассмотрены 20 октября в 11:00, а Ефремов будет доставлен на заседание в зависимости от эпидемической обстановки.
Во вторник адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы вдовы, младшего сына и брата курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Ефремова, сообщил, что его клиенты передумали отказываться от компенсации. Он объяснил это тем, что деньги могут помочь им при основании фонда имени Захарова, а Ефремову — в смягчении наказания.