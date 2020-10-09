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«Где же Россия?»: Нагорный Карабах ждет прекращения огня 

Алиса Селезнёва 19 минут назад
«Где же Россия?»: Нагорный Карабах ждет прекращения огня
Фото: РИА Новости
Президент России призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия и пригласил представителей конфликтующих сторон на переговоры в Москву. Удастся ли Москве остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, разбиралась «Свободная пресса».
Как писал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. Регулярно появляются сообщения об обстрелах Степанакерта и Шуши, стороны конфликта заявляют о жертвах среди мирных жителей. Президент России Владимир Путин потребовал прекратить огонь и пригласил министров иностранных дел Ереван и Баку провести консультации в Москве. Сегодня официальная представительница российского МИД Мария Захарова сообщила, они дали на это согласие.
По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Геворга Мирзаяна президент России не сможет помирить Азербайджан и Армению, однако в его силах остановить боевые действия.

«Причем, заставлять надо Азербайджан, потому что это он ведет наступательные действия, пытаясь завоевать Нагорный Карабах», — пояснил он.

Эксперт отметил, что для того, чтобы перемирие было объявлено, нужно понимание Азербайджаном бессмысленности боевых действий, так как Нагорный Карабах завоевать не удастся, отказ Турции от провоцирования конфликта и согласие Армении закрепить новый статус-кво, отдав часть карабахских территорий.

«Вполне возможно Путину удастся заставить стороны прекратить на какое-то время или на долгое время огонь», — уверен он.

При этом российский журналист Ростислав Журавлев, ставший очевидцем событий в Нагорном Карабахе, отметил, что реакция России «запоздала».

«Там все уповают на Россию. Пока мы там были, все время слышали от людей: Где же Россия, где же Россия?! Долгое молчание Москвы угнетало. Было ясно, что Баку не остановится ни перед чем. И, на мой взгляд, какое-то резкое заявление должно было прозвучать на несколько дней раньше», — пояснил журналист.

Он также высказал мнение, что Азербайджан при поддержке Турции старается нанести максимальный урон непризнанной Нагорно-Карабахской республике, нанося авиаудары, и обстреливая, в том числе и гражданскую инфраструктуру.
Комментарии
Общество , Геворг Мирзаян , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , Финансовый университет
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