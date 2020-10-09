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Россиянка полгода прятала дочь в шкафу и ждала ее смерти 

Газета.Ru 2 часа назад
Хотела убить: мать полгода прятала младенца в шкафу
Фото: Газета.Ru
В Свердловской области женщина на протяжении полугода скрывала от всех новорожденную дочь и тайно дожидалась ее смерти — все это время ребенок жил в сумке в шкафу, питаясь водой, которую периодически давала мать. Подкармливать младенца решался только 13-летний сын жестокой родительницы — в остальное время он и его трехлетняя сестра молчали о девочке, так как мать угрожала им расправой. Сейчас женщина находится на медобследовании — она не смогла объяснить полиции, зачем хотела убить дочь.
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Истязание» в отношении женщины, на протяжении полугода морившей голодом новорожденную дочь. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Ребенка, находившегося в состоянии сильного истощения, нашли приятельницы 37-летней матери-одиночки из города Карпинска — женщины пришли к ней на застолье, в ходе которого услышали доносящиеся из шкафа звуки. Открыв его, они увидели сумку с еле живым младенцем.

«Они были уже пьяные, начали реветь, снимать на видео этого ребенка, спрашивать мать, как так, зачем, за что такое ребенку. Забрали ребенка сразу же к себе домой. На следующий день вызвали и скорую, и полицию. Когда скорая приехала, врачи спросили: «Вы не боялись, что ребенок за сутки умрет у вас?» Но они были в таком шоке, что даже не подумали об этом», — рассказала порталу e1.ru знакомая жестокой матери.

Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей в больнице. По предварительному заключению врачей, у девочки гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания.
Помимо истощенного младенца с женщиной также жили двое детей — мальчик 13 лет и трехлетняя дочь. Оба знали о ребенке, но мать категорически запрещала кому-либо про него рассказывать.

«Мальчик-то молчал, а девочка в садике говорила, что у них есть кукла, «как живая, зовут Полина». Но никто внимания не обращал: думали, девочка маленькая, фантазирует», — с ужасом вспоминает собеседница e1.ru.

По словам другой местной жительницы, женщина изначально планировала убить девочку однако не смогла, и решила дожидаться ее смерти, позволяя ей пить только воду. «Ребенка подкармливал старший сын, — делится информацией женщина. — Мать, я так понимаю, угрожала, чтобы он не говорил никому о ней».
Расследованием обстоятельств истории занимаются все местные правоохранительные органы. Для начала в местном ГУ МВД намерены установить достоверно, действительно ли девочка приходится дочерью жестокой родительнице — как оказалось, в период беременности женщина не стояла на учете ни в одной женской консультации и родила ребенка самостоятельно полгода назад. Оформлением свидетельства о рождении она также не занималась.
Сама женщина уже отправилась на медобследование, сообщили представители МВД. «Женщина помещена на обследование в больницу на предмет ее психологического состояния, так как она до сих пор не может внятно объяснить, почему столь жестоко поступила с собственной дочерью. Сотрудники полиции отрабатывают различные версии случившегося, в том числе послеродовую депрессию и шок от того, что она одна осталась с тремя несовершеннолетними детьми на руках», — оповещает о предварительных данных ведомство.
Полицейским уже удалось пообщаться с друзьями женщины, которые охарактеризовали ее исключительно положительно — по их словам, женщина никогда не злоупотребляла алкоголем, не употребляла наркотики и в целом образцово ухаживала за двумя детьми, рожденными от разных отцов. С последним сожителем она разошлась совсем недавно, говорят соседи.

«Мы прожили 40 лет по соседству. Семья нормальная, благополучная, непьющая. Ничего плохого про них не скажешь. Родители у нее пенсионеры, но до сих пор работают, помогают ребятам. Купили ей квартиру. Она с мужем разошлась, но тут все, скорее всего, из-за мужа, он ее терроризировал», — вдыхает один из местных жителей, его слова приводит телеканал «360».

Тем не менее, никаких жалоб от женщины не поступало ни в полицию, ни в органы опеки. Она исправно приходила на работу каждый день и отводила детей в школу и садик. Как оказалось, последние полгода в это время в запертой квартире лежал брошенный без внимания младенец.

«Женщина старшего ребенка отводила в школу по утрам, младшего — в садик, а затем шла на работу в коммерческое предприятие, где она трудится экономистом, оставляя малышку без присмотра», — уточнили в МВД.

По факту случившегося сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жительницы Карпинска по статье «Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка». Вместе с делом, возбужденным в СК, оно находится на контроле у прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку на предмет соблюдения требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также об охране жизни и здоровья детей», — отчитались в прокуратуре.

Тем временем опекой над старшими детьми женщины пока будет заниматься их бабушка. Старшему ребенку сейчас оказывается помощь специалистов, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Омбудсмен также планирует заниматься перевозкой пострадавшего младенца в Москву.

«Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья. А мы готовим обращение в прокуратуру в том числе с целью проверки деятельности/бездеятельности органов системы профилактики в этом конкретном случае», — написала Кузнецова в Facebook.

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Общество , Происшествия , Статьи , Анна Кузнецова , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , Карпинск
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