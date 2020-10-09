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Соловьев предложил главе МИД Украины посидеть на унитазе Бандеры 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
«Для российской власти такого человека больше не должно быть. Довольно странно вести с ним переговоры», — заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал желание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы докурить сигару Черчилля «за победу над Россией».

«Если министр иностранных дел де-факто объявил войну России, то довольно странно с ним после этого вести какие-то переговоры, за исключением подписания акта о капитуляции Украины. Для российской власти такого человека больше не должно быть», — уверен Соловьев.

Журналист также упомянул разрешение Украины разместить в Николаевской области военную базу британских десантников. По мнению эксперта, это означает, что Кулеба «даже не читал Конституцию своей страны, которая запрещает нахождения иностранных военных баз на территории Украины».
МИД Украины заявил о скорой победе над Россией
Собеседник объясняет подобные заявления Кулебы тем, что тот «как всегда, перепутал стороны», которым можно симпатизировать.

«Современная украинская власть считает себя наследниками тех, против которых воевали Уинстон Черчилль вместе со Сталиным и президентом США Рузвельтом, — напомнил эксперт. — Если для Кулебы Советский Союз — это ужас, то для Черчилля он был союзником».

По мнению Соловьева, после желания докурить сигару Кулеба может мечтать только о том, чтобы «оказаться в бункере Гитлера, посидеть на унитазе Бандеры или поцеловать сапоги Шухевича».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании выкурить сигару бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «за победу Украины в войне с Россией».

«Там, на столе возле кресла Черчилля, до сих пор лежит сигара. Ну, очевидно, не та, которую оставил недокуренной сам Уинстон Черчилль, но очень хороший символ. Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией. Победа обязательно будет, в частности благодаря таким друзьям, как британцы», — заявил Кулеба.

Напомним, в сентябре Кулеба заявил, что даже победа в Белоруссии оппозиционных сил не изменит пророссийских настроений в республике.
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Общество , Видео , Дмитрий Кулеба , Владимир Соловьев , Уинстон Черчилль , МИД , Деловая газета "Взгляд"
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