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Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
Работники коммунальных служб в Сибири косили траву под снегом. Жители Кузбасса сняли на камеру, как используя газонокосилки трое коммунальщиков пытались расправиться с зеленым покров, спрятанным под слоем снега.
Аналогичная ситуация произошла и в Новосибирске, где на днях выпал снег. По всей вероятности, местные коммунальные службы не стали нарушать график работ, невзирая на погодные изменения.
В Барнауле же, напротив, из-за первого снега на улицы вышла зимняя техника. В некоторых районах города обработали наиболее опасные участки.
Общество , Видео
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