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Назван диагноз упавших в обморок на линейке российских школьников 

Lenta.ru и ещё 13 56 минут назад
ЧП на школьной линейке: появились новые подробности
Фото: РИА Новости
Признаков отравления у 13 учеников школы № 7 в Великих Луках, упавших в обморок во время торжественной линейки, не обнаружено. Об этом заявил представитель СУ СКР по Псковской области Антон Доброхотов, передает ТАСС.

«На данном этапе признаков отравления детей не выявлено, химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат», — пояснил он.

В настоящее время все дети выписаны из больницы с предварительным диагнозом «синдром вегетативной дисфункции», который был поставлен с учетом комплекса жалоб в момент поступления, и находятся дома.
В российской школе во время линейки случилось ЧП
Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, провели комплексное обследование территории школы на предмет источников, которые могли вызвать массовое недомогание школьников, и опросили всех причастных к инциденту. Они также изучили влияние близ расположенных предприятий, которые могут содержать вредоносные компоненты, и предметы, с которыми контактировали дети.

«По предварительным результатам исследования атмосферного воздуха, воздуха внутри помещений, превышения содержания вредных химических веществ всех проверяемых групп не обнаружено. Нарушений к требованиям гигиенических нормативов воды не установлено», — резюмировал он, добавив, что следствие работает в тесном контакте с родителями пострадавших, проверяя версии, выдвигаемые ими.

5 октября 13 учеников школы в Великих Луках потеряли сознание во время торжественной линейки. По словам одной из учениц, пострадавшие ученики чувствовали себя очень плохо, их тошнило. Однако по словам директора школы, дети не падали в обморок, а просто побледнели и до автомобиля скорой помощи дошли самостоятельно.
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Общество , СКР , ИТАР-ТАСС , Псковская Область
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