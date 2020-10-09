Россия вышла в лидеры по количеству кибератак 

За последние три месяца количество кибератак от программ-вымогателей в России выросло на 58 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Check Point, поступившем в «Ленту.ру».

Исследователи изучили данные, используя базу для анализа угроз Threat Cloud. Результаты их работы показали, что за последние три месяца среднесуточное количество атак вымогателей выросло примерно на 50 процентов в сравнении с первой половиной 2020 года. При этом самыми популярными программами-вымогателями за это время стали Maze и Ryuk.

Россия оказалась одним из лидеров по количеству подобных кибератак и заняла четвертое место в общем рейтинге. На первом месте оказались США, на втором — Индия, на третьем — Шри-Ланка. Пятерку замкнула Турция.

«Атаки с использованием программ-вымогателей бьют рекорды в 2020 году. Их рост подтолкнула пандемия коронавируса, когда организации пытались наладить удаленную работу, оставляя значительные пробелы в своих IT-системах», — отметил Лотем Финкельстин, ведущий эксперт по анализу угроз Check Point.

Он спрогнозировал ухудшение ситуации с программами-вымогателями и посоветовал организациям проявлять бдительность, в частности, обучать сотрудников, делать резервное копирование данных, а также вовремя устанавливать обновления.

Ранее специалисты Check Point нашли в Instagram опасную уязвимость, которая позволяла следить за пользователями соцсети. Для этого достаточно было отправить жертве специальное изображение.