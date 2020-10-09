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В Москве покончил с собой изобретатель Марк Эльяш 

ТАСС и ещё 6 55 минут назад
В Москве покончил с собой Марк Эльяш
Фото: РИА Новости
Он оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что тяжело болел, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах
Писатель и изобретатель Марк Эльяш покончил с собой в Москве из-за тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Писатель и изобретатель Марк Эльяш покончил с собой, оставив внучке предсмертную записку, в которой сообщил, что тяжело болел", — сказал собеседник агентства.

Марк Эльяш родился в 1935 году. Работал главным технологом в организациях системы Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. Руководил внедрением в практику проектирования и строительства объектов химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, микробиологической, медицинской и других отраслей комплектно-блочного метода монтажа технологического оборудования и трубопроводов. Является основным участником авторских коллективов при создании действующих стандартов и нормативно-технических документов, утвержденных Минстроем России. Автор нескольких повестей и романов.
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Общество , Другое , Минстрой , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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