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Россияне начали переходить на более дешевое мясо 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россияне начали переходить на более дешевое мясо
Фото: ТАСС
В январе-сентябре из всех видов мяса россияне увеличили потребление только свинины (на пять процентов). От говядины жители страны стали отказываться из-за высокой цены, а на баранину негативно повлияли ограничения Россельхознадзора, пишет «Коммерсантъ».
Поскольку россияне начали переходить более дешевое мясо, потребление баранины упало на 3,8 процента, говядины — на 2,1 процента, птицы — на 1,4 процента, других видов мяса — на 2,3 процента. Увеличение производства свинины на 10 процентов позволило снизить оптовую цену на этот вида мяса на 4-5 процентов. Рост потребления эксперты также объясняют затянувшейся теплой погодой, которая удлинила сезон шашлыков.
В мире потребление мяса на душу населения может упасть на три процента в этом году, что станет самым большим снижением за 20 лет. На это влияет сокращение уровня благосостояния, считают эксперты.
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Общество , Социология , Россельхознадзор
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