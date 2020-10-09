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«Не нужно нас пугать»: россияне высмеяли патриарха Кирилла 

Алиса Селезнёва 41 минуту назад
Пользователи соцсетей остро отреагировали на проповедь патриарха Московского и вся Руси Кирилла, в которой он назвал коронавирус «последним звонком» для человечества. Об этом пишет URA.RU.
Как сообщал «Рамблер», патриарх Московский и вся Руси Кирилл в своей проповеди, опубликованной на сайте РПЦ, назвал пандемию коронавируса последним предупреждением для человечества, которое сбилось с пути. «Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас», — подчеркнул он.
Патриарх Кирилл ушел на карантин
Соцсети отреагировали на проповедь шутками и ироничными комментариями.

«Патриарх Кирилл: «Пандемия — „последний звонок“ для человечества. Учителя: „Ааа, никакого человечества, звонок для нас!“, — посмеялся один из пользователей Twitter.

Еще один пользователь соцсетей с ником грустная Бортич, комментируя слова патриарха, пошутил, что коронавирус — „последнее китайское предупреждение“.

»Вот только не нужно нас пугать!» — попросил интернет-пользователь Александр Иванов.

Однако часть участников обсуждения проповеди патриарха в соцсетях выразили свое согласие с предстоятелем РПЦ.
Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 36 миллионов человек.
Комментарии 28
Общество , Видео , Александр Иванов , Патриарх Кирилл , РИА Ura.ru
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