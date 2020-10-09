Назван способ обезопасить себя в транспорте

Вадим Покровский. Главным правилом передвижения в общественном транспорте в условиях пандемии коронавируса остаётся соблюдение масочного режима. Об этом заявил академик РАН , заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Главное — надевать маску, причём не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске всё время пребывания в транспорте, — отметил специалист в интервью радио Sputnik.

Покровский добавил, что следует надевать и перчатки. В случае, если они забыты дома, надо как можно меньше касаться различных предметов. Положительным моментом академик считает открытое в вагоне или салоне автобуса окно.

Проветривание — один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса, — пояснил Покровский.

По его мнению, в общественном транспорте по возможности необходимо соблюдать социальную дистанцию, что снижает риск заражения.