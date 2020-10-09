Российская женщина-пилот показала фото в бикини

Российская женщина-пилот поделилась откровенной фотографией в купальнике и восхитила иностранных пользователей сети. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре летчица запечатлена на пляже в бикини с сине-белым узором — девушка стоит на песке, оперевшись на пальму.

Подписчики аккаунта из разных стран с восхищением отреагировали на публикацию в комментариях.

«Очень красивый небесный ангел! Привет из США», «Замечательная русская!», «Красивая девушка», «Становишься все красивее и красивее», «Красотка на пляже!» — писали они.

2 октября стюардесса авиакомпании Air Asia, которую пользователи сети прозвали самой красивой бортпроводницей в мире, попозировала перед камерой в откровенном образе и впечатлила своих фанатов. Так, на первой фотографии в карусели Майбел Гуо (Mabel Goo) позирует в бассейне роскошного отеля в белом слитном купальнике с завязками по центру.