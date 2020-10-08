"Никитушка - он же лапушка": Невзоров ответил Михалкову

«Бесы возбудились. От маленьких, с острыми зубками до таких картонных гигантов вроде Невзорова, такой демон для стран с неконвертируемой валютой. От одного вида которого становится страшно, хочется и одновременно перекреститься, и через левое плечо плевать, чтобы только исчезло это, так сказать, видение перед тобой», - заявил Михалков.
«Никитушка - он же лапушка, и мы все думаем, как же ему помочь. Чтобы он был единственным человеком в стране, которому разрешили в стране организовать свой концерн "СпёрЛес"», - сыронизировал журналист.