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"Никитушка - он же лапушка": Невзоров ответил Михалкову

Вероника Полынина
31 минуту назад
Журналист Александр Невзоров ответил режиссеру Никите Михалкову на очередную колкость в его адрес в новом выпуске «Бесогона».
"Никитушка - он же лапушка": Невзоров ответил Михалкову
Фото: ТАССТАСС
Рассуждая о том, кому была выгодна хакерская атака на Youtube-канал «Бесогон ТВ», Михалков упомянул Невзорова, который неоднократно критически высказывался в адрес режиссера.
«Бесы возбудились. От маленьких, с острыми зубками до таких картонных гигантов вроде Невзорова, такой демон для стран с неконвертируемой валютой. От одного вида которого становится страшно, хочется и одновременно перекреститься, и через левое плечо плевать, чтобы только исчезло это, так сказать, видение перед тобой», - заявил Михалков.
Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вновь обвинил Михалкова в незаконной вырубке леса на арендуемом участке в Нижегородской области.
«Никитушка - он же лапушка, и мы все думаем, как же ему помочь. Чтобы он был единственным человеком в стране, которому разрешили в стране организовать свой концерн "СпёрЛес"», - сыронизировал журналист.
Ранее, как писал «Рамблер», Никита Михалков заявил о хакерской атаке на свой Youtube-канал. Он призвал задаться вопросом, «кому это выгодно», и сам же ответил на него, заявив, что повод уничтожить все выпуски «Бесогона» был у президента США Дональда Трампа, поскольку в последнее время в передаче часто критиковали американского лидера.
Общество,Александр Невзоров,Дональд Трамп,Никита Михалков,Эхо Москвы,
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