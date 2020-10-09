Раненые в Карабахе российские журналисты доставлены в Москву

Борт специального летного отряда "Россия" с двумя российскими журналисами, которые ранее пострадали при обстреле церкви в карабахском городе Шуши, приземлился в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как рассказал агентству помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, россияне пройдут лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. Вишневского.
Ранее стало известно, что Юрий Котенок, Левон Арзанов, а также их сопровождающий Грант Баладьян пострадали при обстреле собора Казанчецоц. Россиянам в срочном порядке сделали операции, после чего их доставили в Ереван.