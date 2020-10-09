Раненые в Карабахе российские журналисты доставлены в Москву

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Борт специального летного отряда "Россия" с двумя российскими журналисами, которые ранее пострадали при обстреле церкви в карабахском городе Шуши, приземлился в Москве . Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказал агентству помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, россияне пройдут лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. Вишневского.