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Раненых в Карабахе российских журналистов доставили в Москву 

Газета.Ru и ещё 20 44 минуты назад
Раненые в Карабахе российские журналисты доставлены в Москву
Фото: Reuters
Борт специального летного отряда "Россия" с двумя российскими журналисами, которые ранее пострадали при обстреле церкви в карабахском городе Шуши, приземлился в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как рассказал агентству помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, россияне пройдут лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. Вишневского.
Ранее стало известно, что Юрий Котенок, Левон Арзанов, а также их сопровождающий Грант Баладьян пострадали при обстреле собора Казанчецоц. Россиянам в срочном порядке сделали операции, после чего их доставили в Ереван.
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Общество , Другое , Юрий Котенок , Москва
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