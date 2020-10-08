Что ждет Россию во вторую волну COVID-19: эксперт дал ответ 

Россия не сможет обойтись без ограничительных мер во время второй волны коронавируса, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков

По мнению Крючкова, жесткие ограничения уже следовало бы ввести, но власти будут максимально отодвигать локдаун, чтобы сохранить экономику.

Иммунолог предположил, что до весны 2021 года весь мир пройдет через несколько региональных локдаунов.

«Они будут временно вводиться и отменяться, потому что невозможно уходить на длительный срок в полный карантин», — сказал Крючков в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, 5-6 недель ограничений хватит, чтобы сбить эпидемическую волну, другими средствами снизить темпы прироста заболевших просто невозможно.

Специалист отметил, что массовое соблюдение ограничений возможно только в том случае, если они не вызывают «большого дискомфорта».

«Потому как при дискомфорте их массовое соблюдение ставится под вопрос. Думаю, за текущий эпидсезон, до конца весны 2021 года, мы увидим в среднем по 2–3 локдауна на страну», — предположил Крючков.

Иммунолог посоветовал властям не бояться озвучивать сценарии введения противоэпидемических мер, чтобы ограничения не сваливались на людей как снег на голову.

«С людьми надо разговаривать по-взрослому. В этом случае каждый человек подумает, прежде чем, например, потратить деньги на ту же крупную покупку. Здесь важна совместная работа общества и власти. Думаю, в этом случае мы вместе спокойно пройдем непростой период», — заявил Николай Крючков.

Как сообщал «Рамблер», в России за последние сутки выявлено 11 493 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки умер 191 пациент. Полностью выздоровело 7 054 человека.