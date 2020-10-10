Стал известен результат теста патриарха Кирилла на COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который ушёл на карантин после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией, сдал отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
«Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
В то же время митрополит Иларион подчеркнул, что правило о 14-дневном карантине распространяется на всех.
8 октября патриарх Кирилл сообщил, что ушёл на карантин после контакта с больным COVID-19.