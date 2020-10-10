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Патриарх Кирилл сдал отрицательный тест на коронавирус 

RT на русском и ещё 9 18 минут назад
Стал известен результат теста патриарха Кирилла на COVID-19
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который ушёл на карантин после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией, сдал отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

В то же время митрополит Иларион подчеркнул, что правило о 14-дневном карантине распространяется на всех.
8 октября патриарх Кирилл сообщил, что ушёл на карантин после контакта с больным COVID-19.
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Общество , Крым наш , Патриарх Кирилл
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