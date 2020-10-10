Стал известен результат теста патриарха Кирилла на COVID-19

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл , который ушёл на карантин после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией, сдал отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

В то же время митрополит Иларион подчеркнул, что правило о 14-дневном карантине распространяется на всех.

8 октября патриарх Кирилл сообщил, что ушёл на карантин после контакта с больным COVID-19.