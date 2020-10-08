Более 100 российских школ ушли на «удаленку»

Ученики 108 российских школ сейчас находятся на дистанционном домашнем обучении. Как уточнил Сергей Кравцов , это лишь 0,27% всех учащихся. Остальные школьники продолжают посещать занятия непосредственно в образовательных учреждениях. Кроме московских — они, как ранее сообщал Plus-one.ru, были отправлены на каникулы с 5 по 18 октября. Детские сады Москвы продолжают работу в штатном режиме.

Напомним, в России стремительно сокращается число свободных коек для людей с COVID-19. Об этом заявляют как сами пациенты, которые не смогли добиться госпитализации, так и власти регионов.

На 8 октября в России зарегистрировано 1 248 619 случаев заражения коронавирусом COVID-19, погибло уже 21 865 человек, полностью вылечили от вируса 995 275 человек. В Москве за весь период пандемии зафиксировали 314 788 случаев заражения, количество летальных исходов достигло 5 442, выздоровели 256 362 человек.