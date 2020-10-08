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Власти рекомендуют россиянам сидеть дома в эти выходные из-за распространения коронавируса. Об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов , передает РИА Новости.

Гражданам стоит не ходить в гости, не посещать общественные места, ограничить использование общественного транспорта, сказал Кузнецов.

Он объяснил рекомендации тем, что в некоторых регионах зафиксирован рост заболеваемости и напомнил, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, использование масок — эффективные методы контроля распространения инфекции.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности. Он призвал граждан соблюдать меры предосторожности и напомнил, что российская система здравоохранения мобилизована и переналажена под потребности пандемии. По словам представителя Кремля, это позволяет увереннее чувствовать себя на фоне растущей угрозы.

За последние сутки в России выявили 11 493 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 054 человека, умерло 191. С начала пандемии выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах и 22 056 летальных исходов. Число выздоровевших россиян превысило миллион человек и составляет 1 002 329.