Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Власти рекомендовали россиянам сидеть дома в выходные из-за коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Власти рекомендуют россиянам сидеть дома в эти выходные из-за распространения коронавируса. Об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.
Гражданам стоит не ходить в гости, не посещать общественные места, ограничить использование общественного транспорта, сказал Кузнецов.
Он объяснил рекомендации тем, что в некоторых регионах зафиксирован рост заболеваемости и напомнил, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, использование масок — эффективные методы контроля распространения инфекции.
Ставки на новости: Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки превысит отметку в 10 тысяч
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности. Он призвал граждан соблюдать меры предосторожности и напомнил, что российская система здравоохранения мобилизована и переналажена под потребности пандемии. По словам представителя Кремля, это позволяет увереннее чувствовать себя на фоне растущей угрозы.
За последние сутки в России выявили 11 493 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 054 человека, умерло 191. С начала пандемии выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах и 22 056 летальных исходов. Число выздоровевших россиян превысило миллион человек и составляет 1 002 329.
Последние новости
Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса Apple потребовала от Дурова блокировки Telegram-каналов о белорусских силовиках Apple потребовала от Дурова блокировки Telegram-каналов о белорусских силовиках В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты
Комментарии 81
Общество , Видео , Дмитрий Песков , Алексей Кузнецов , Минздрав РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Идем в самоизоляцию»: Голикова обратилась к россиянам
«Идем в самоизоляцию»: Голикова обратилась к россиянам
Названа причина гибели морских животных на Камчатке
Названа причина гибели морских животных на Камчатке
Пока вы спали: Россия берет НАТО в свои клещи
Пока вы спали: Россия берет НАТО в свои клещи
Видео
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение