Российская чиновница вступилась за сексуальные меньшинства 

Российская чиновница Юлия Жамбалова из Улан-Удэ Республика Бурятия ) вступилась за сексуальные меньшинства и потребовала убрать в городе табличку с гомофобной надписью. Об этом сообщает «Байкал-Daily».

В конце сентября на фасаде одного из домов по улице Солнечной появилась табличка с надписью «Внимание! Курить, сорить и распивать спиртные напитки разрешается идиотам и представителям сексуальных меньшинств». Цель этой акции, как и авторы работы, осталась неизвестна. Фасад очистили после того, как табличку заметила омбудсмен по правам человека в республике.

«Полагаю, что выбран сомнительный способ борьбы с мусором, курением и употреблением алкогольных напитков. Само содержание и название размещенных табличек вызывает вопросы и недвусмысленно указывает на отличие определенной группы граждан от других», — заявила Жамбалова.