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Российская чиновница вступилась за сексуальные меньшинства 

Lenta.ru 1 час назад
Российская чиновница вступилась за сексуальные меньшинства
Фото: страница «Аноним 03» во «ВКонтакте»
Российская чиновница Юлия Жамбалова из Улан-Удэ (Республика Бурятия) вступилась за сексуальные меньшинства и потребовала убрать в городе табличку с гомофобной надписью. Об этом сообщает «Байкал-Daily».
В конце сентября на фасаде одного из домов по улице Солнечной появилась табличка с надписью «Внимание! Курить, сорить и распивать спиртные напитки разрешается идиотам и представителям сексуальных меньшинств». Цель этой акции, как и авторы работы, осталась неизвестна. Фасад очистили после того, как табличку заметила омбудсмен по правам человека в республике.

«Полагаю, что выбран сомнительный способ борьбы с мусором, курением и употреблением алкогольных напитков. Само содержание и название размещенных табличек вызывает вопросы и недвусмысленно указывает на отличие определенной группы граждан от других», — заявила Жамбалова.

Ранее в октябре в Москве установили памятник Сергею Есенину и приурочили его открытие к 125-летию со дня рождения поэта. Многие пользователи сети не оценили работу скульптура. Один из них увидел в фигуре пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, а другие сравнили руки-крылья с ластами морского котика.
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Общество , Сергей Есенин , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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