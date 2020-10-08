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Граждан РФ не будут штрафовать за отказ от прививок 

Газета.Ru 2 часа назад
Россиянам рассказали о штрафах за отказ от прививок
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин рассказал, что штрафы за отказ от вакцинации не были внесены в новую редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Сам депутат является участником рабочей группы по разработке документа.

"Штрафов за отказ от прививок в проекте нет", — сказал Вяткин.

Ранее говорилось о том, что в КоАП может быть установлен штраф для лиц из групп риска за данное нарушение. Размер санкции составлял бы от пяти тыс. до семи тыс. рублей.
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Общество , Дмитрий Вяткин , Госдума
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