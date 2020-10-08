Какие продукты подорожают к Новому году 

Закупку части продуктов для новогоднего стола стоит начать заранее, так как ближе к празднику стоимость некоторых традиционных блюд может существенно возрасти. Какие именно продукты вырастут в цене, разбиралось издание «Слово и Дело».

По данным издания, в основном на цены повлияет инфляция и рост курса доллара.

Так, новогодним праздникам рост цен на рыбу может составить до 15%. Это связано с тем, что до 50% рыбы в российских магазинах поставляется из-за рубежа.

Особенно существенно вырастут в цене угорь и креветки, которые закупаются в Китае. Также могут вырасти цены и на красную икру. Из-за неудачной путины лососевых в 2020 году производство этого традиционного символа роскоши рискует сократиться на 25-30%.

Уже в ближайшие месяцы цены на молочную и мясную продукцию могут вырасти на 10-15%. Такой рост обусловлен тем, что корма для животноводческого комплекса импортные, так как и различные витамины и полезные пищевые добавки. А для производства бройлерных цыплят в Россию поставляется большой объем инкубационного яйца, отмечается в статье.

С нового года россиян ждет и подорожание алкогольной продукции: водка подорожает на 8 рублей, бренди — на 9 рублей, коньяк — на 3 рубля, пишет издание.

Как сообщал «Рамблер», ранее экономисты предупредили о том, что нет укрепляющих факторов для рубля, а значит девальвация будет продолжаться.