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Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России 

Lenta.ru и ещё 6 54 минуты назад
Спрогнозирован пик коронавируса в России
Фото: РИА Новости
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ожидать к середине ноября, заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с РИА Новости.
При этом она отметила, что после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться. Эксперт подчеркнула, что показатели прироста заболевших на данном этапе не так страшны. По словам Лебединской, диагностика стала лучше, а тестов для выявления коронавируса проводится все больше.
Эксперт также привела расчет статистических показателей — число заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции (Rt). По ее словам, лидерами по числу инфицированных на 100 тысяч человек в настоящее время являются Ямало-Ненецкий АО (3070,1, Rt 1,09), Калмыкия (2556,5, Rt 0,98) и Москва (2543,6). При этом лидеры по приросту — Курганская область (Rt 1,55) с числом заражений 494,1 на 100 тысяч человек и Еврейская АО (Rt 1,39) с числом заражений 690,1.

«Сложно сказать, какой вариант "безболезненнее" для экономики: апрельский, когда до 70 процентов всех заболевших концентрировались в нескольких крупных агломерациях или октябрьский, когда наблюдается рост во многих субъектах», — отметила Лебединская.

Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков спрогнозировал стабилизацию ситуации в течение месяца, после чего начнется медленный спад.

«Процесс уменьшения будет долгим и продлится до конца января», — сказал он.

При этом директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского, вирусолог Александр Лукашев предположил, что пик эпидемии можно ожидать в конце 2020 года. При этом скорость роста заражений будет не сильно отличатся от весенней.
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Общество , Другое , Евгений Тимаков , РИА Новости
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