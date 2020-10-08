Названа роковая ошибка Навального

Риторика, выбранная блогером Алексеем Навальным в отношении российских властей после произошедшего с ним, может лишить его поддержки лояльной аудитории и вызвать дополнительную критику. Любые выводы по ситуации с Навальным могут делаться только после тщательного расследования. С таким заявлением выступили черногорский журналист и общественный деятель Игорь Дамьянович и политолог, директор Института евразийских исследований Андреа Джанотти.

«Странно, как Алексей Навальный не понимает, что поддержка западных политиков и копирование риторики «во всем виноват Путин» скорее наклеят на него ярлык «шпиона» и «предателя», отнимут те немногочисленные оценки поддержки в общественном мнении и полностью обесценят их», — написал Дамьянович в Facebook. Он отметил, что Навальный заработал авторитет, как борец с коррупцией, однако может потерять его из-за поддержки западных фигур.

Врачи немецкой клиники Charite, также, как и омские коллеги, не нашли в организме Навального следов боевых ядов, напомнил Дамьянович. Он также добавил, что независимые лаборатории Франции и Швеции, заявившие об обнаружении в организме «Навального» ядов группы «Новичок», не ответили на ряд важных вопросов. «Какие данные предоставили им немецкие военные специалисты из Бундесвера, был ли у них образец „Новичка“ раньше и если да, то когда они его получили?», — заключил Дамьянович.

Заявления о вине властей РФ и лично президента Владимира Путина в инциденте с Навальным нелогичны, отметил политолог Джанотти. «Tсли бы в Кремле хотели действительно убить блогера, вряд ли он бы выжил и вряд ли дали бы разрешение его лечить в ФРГ. Помимо этого, в чем логика в мученичестве Навального? Блогер-политик является критиком президента, и не только его, но его сторонники во время голосований оказывались всегда недееспособными стать настоящей угрозой для Путина», — написал в Facebook Джанотти. По его мнению, став фигурой международного масштаба, Навальный может стать препятствием в отношениях между Россией и Евросоюзом . «Чтобы делать какие-либо выводы лучше подождать результаты расследований, совместно с немецкими экспертами», — заключил Джанотти.

Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москвы 20 августа. Борт посадили в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его переправили в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили, что обнаружили в организме Навального вещества из группы «Новичок». После выхода из комы Навальный дал ряд интервью, в том числе журналисту Юрию Дудю, где обвинил российские власти в покушении на свою жизнь.