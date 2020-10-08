Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Навальный может потерять репутацию, заработанную годами. Европейские политологи назвали его ошибку 

Ura.Ru 47 минут назад
Названа роковая ошибка Навального
Фото: РИА Новости
Риторика, выбранная блогером Алексеем Навальным в отношении российских властей после произошедшего с ним, может лишить его поддержки лояльной аудитории и вызвать дополнительную критику. Любые выводы по ситуации с Навальным могут делаться только после тщательного расследования. С таким заявлением выступили черногорский журналист и общественный деятель Игорь Дамьянович и политолог, директор Института евразийских исследований Андреа Джанотти.

«Странно, как Алексей Навальный не понимает, что поддержка западных политиков и копирование риторики «во всем виноват Путин» скорее наклеят на него ярлык «шпиона» и «предателя», отнимут те немногочисленные оценки поддержки в общественном мнении и полностью обесценят их», — написал Дамьянович в Facebook. Он отметил, что Навальный заработал авторитет, как борец с коррупцией, однако может потерять его из-за поддержки западных фигур.

Врачи немецкой клиники Charite, также, как и омские коллеги, не нашли в организме Навального следов боевых ядов, напомнил Дамьянович. Он также добавил, что независимые лаборатории Франции и Швеции, заявившие об обнаружении в организме «Навального» ядов группы «Новичок», не ответили на ряд важных вопросов. «Какие данные предоставили им немецкие военные специалисты из Бундесвера, был ли у них образец „Новичка“ раньше и если да, то когда они его получили?», — заключил Дамьянович.
В Европе сочли фейком отравление Навального
Заявления о вине властей РФ и лично президента Владимира Путина в инциденте с Навальным нелогичны, отметил политолог Джанотти. «Tсли бы в Кремле хотели действительно убить блогера, вряд ли он бы выжил и вряд ли дали бы разрешение его лечить в ФРГ. Помимо этого, в чем логика в мученичестве Навального? Блогер-политик является критиком президента, и не только его, но его сторонники во время голосований оказывались всегда недееспособными стать настоящей угрозой для Путина», — написал в Facebook Джанотти. По его мнению, став фигурой международного масштаба, Навальный может стать препятствием в отношениях между Россией и Евросоюзом. «Чтобы делать какие-либо выводы лучше подождать результаты расследований, совместно с немецкими экспертами», — заключил Джанотти.
Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москвы 20 августа. Борт посадили в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его переправили в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили, что обнаружили в организме Навального вещества из группы «Новичок». После выхода из комы Навальный дал ряд интервью, в том числе журналисту Юрию Дудю, где обвинил российские власти в покушении на свою жизнь.
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
Ura.Ru: последние новости
Переболевшие коронавирусом встретятся с новой угрозой. Срок — полгода Переболевшие коронавирусом встретятся с новой угрозой. Срок — полгода Власти будут занимать деньги у россиян Власти будут занимать деньги у россиян Ефремов нашел способ раньше выйти из тюрьмы Ефремов нашел способ раньше выйти из тюрьмы
Комментарии 234
Общество , Алексей Навальный , Владимир Путин , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
Бывший муж оценил брак с Поклонской
Бывший муж оценил брак с Поклонской
Как повлияет на Украину возможная смерть Порошенко
Как повлияет на Украину возможная смерть Порошенко
Семенович голышом поплескалась в ванной
Семенович голышом поплескалась в ванной
Видео
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение