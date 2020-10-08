Женщины заражаются коронавирусом чаще мужчин

Женщины в РФ заражаются новой коронавирусной инфекцией чуть чаще, чем мужчины. Об этом сообщил в четверг директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"Мы видим, что с неким перевесом, в 2-3%, женщины болеют чаще, чем мужчины", — сказал он на конференции "Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2020".

Акимкин также добавил, что по общему числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции Россия занимает четвертое место, по зарегистрированным случаям за текущие сутки — шестое, по числу летальных исходов — 12. По уровню летальности страна находится на 105 месте, по смертности из расчета на 100 тыс. населения — на 46-м, а по заболеваемости на 100 тыс. населения — на 43-м.