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В Роспотребнадзоре сообщили, что женщины заражаются коронавирусом чаще мужчин 

ТАСС 53 минуты назад
Женщины заражаются коронавирусом чаще мужчин
Фото: РИА Новости
Женщины в РФ заражаются новой коронавирусной инфекцией чуть чаще, чем мужчины. Об этом сообщил в четверг директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"Мы видим, что с неким перевесом, в 2-3%, женщины болеют чаще, чем мужчины", — сказал он на конференции "Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2020".

Акимкин также добавил, что по общему числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции Россия занимает четвертое место, по зарегистрированным случаям за текущие сутки — шестое, по числу летальных исходов — 12. По уровню летальности страна находится на 105 месте, по смертности из расчета на 100 тыс. населения — на 46-м, а по заболеваемости на 100 тыс. населения — на 43-м.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 36,1 млн человек, свыше 1,05 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 250 112 случаев заражения, выздоровели 1 002 329 человек, умерли 22 056. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Общество , Правительство РФ , Роспотребнадзор
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