90% пациентов могут болеть ковидом бессимптомно

Основные симптомы коронавирусной инфекции, как сообщал «Рамблер», — жар, кашель и потеря вкуса и обоняния. Некоторое время назад группа британских ученых проанализировала данные 36 тысяч человек, сдавших мазок на коронавирус в апреле-июне, и обнаружила, что из 115 человек с положительным результатом лишь 16 имели основные симптомы. Также выяснилось, что лишь 10% из 158 человек, у которых были эти симптомы, болели COVID-19.