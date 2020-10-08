90% людей с COVID-19 не имеют симптомов

Чтобы прийти к такому выводу британские учёные обследовали 36 тысяч добровольцев, пишет The Daily Mail.

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Они сдавали мазок на вирус в период с апреля по июнь. Оказалось, что из 115 заболевших только у 16 в день взятия пробы проявились жар, кашель и потеря обоняния и вкуса. Чувство усталости и одышка, которые также связывают с COVID-19, наблюдались у 23% больных.