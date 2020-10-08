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СМИ: 90% людей с COVID-19 не имеют симптомов

Говорит Москва
1 час назад
Чтобы прийти к такому выводу британские учёные обследовали 36 тысяч добровольцев, пишет The Daily Mail.
90% людей с COVID-19 не имеют симптомов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Они сдавали мазок на вирус в период с апреля по июнь. Оказалось, что из 115 заболевших только у 16 в день взятия пробы проявились жар, кашель и потеря обоняния и вкуса. Чувство усталости и одышка, которые также связывают с COVID-19, наблюдались у 23% больных.
Между тем среди 158 людей, которые жаловались на какой-либо признак заболевания, лишь у 10% действительно подтвердился коронавирус. В итоге эксперты пришли к выводу, что диагностика COVID-19 по внешним признакам недостоверна. Только тестирование может показать, заражён ли человек.
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