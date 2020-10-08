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В РПЦ рассказали о состоянии ушедшего на карантин патриарха Кирилла 

RT на русском и ещё 36 1 час назад
В РПЦ рассказали о состоянии патриарха
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ушедший на карантин из-за контакта с больным коронавирусом, здоров и продолжает работать. Об этом сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда.

«Предстоятель Русской церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме», — написал он в Telegram.

По его словам, самоизоляция священнослужителя является примером ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих в условиях пандемии.
Ранее патриарх рассказал, что отменил традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, поскольку ушёл на карантин.
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Общество , Патриарх Кирилл , РПЦ
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