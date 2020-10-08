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За сутки в России выявлено 11 493 заболевших коронавирусом 

Общественная служба новостей 1 час назад
За сутки в России выявлено 11 493 заболевших COVID
Фото: РИА Новости
За сутки в России зарегистрировали 11 493 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью по данным на 8 октября. Напомним, рекорд был датирован 11 мая — 11 656.
Выписаны из больниц 7054 человека, 191 умер.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала оценку нынешней эпидемиологической ситуации в стране. Она сообщила, что обстановка осложняется, но власти и отраслевые ведомства вели соответствующую подготовку.
Также она призналась, что в большинстве регионов России участились случаи заражения коронавирусом. Общественная служба новостей рассказала о каких конкретных регионах идет речь и грозит ли России новые ограничения. В России побит рекорд по суточному приросту больных коронавирусом
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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