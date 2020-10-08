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«Это что за безобразие такое?! Никто маски не носит!»

Артём Кульша
1 час назад
В России действуют недостаточные меры в связи пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев заявил ТАСС.
«Это что за безобразие такое?! Никто маски не носит!»
Фото: ТАССТАСС
«Это что за безобразие такое?! Никто маски не носит!» — посетовал он.
По словам врача, россияне должны носить защитные маски в общественных местах, а также в стране должны быть введены дополнительные ограничительные меры. Он назвал коронавирусную инфекцию серьезной проблемой, которая приводит к попаданию некоторых больных в реанимацию и их смерти, и сообщил, что ограничения могут поспособствовать снижению ее распространения.
«Это не просто ОРВИ, где почихали, покашляли в течение недели», — добавил Авдеев.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 36 миллионов человек. В России число заболевших превысило 1,24 миллиона человек.
Общество,Сергей Авдеев,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,Россия,
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