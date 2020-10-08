«Это что за безобразие такое?! Никто маски не носит!»

По словам врача, россияне должны носить защитные маски в общественных местах, а также в стране должны быть введены дополнительные ограничительные меры. Он назвал коронавирусную инфекцию серьезной проблемой, которая приводит к попаданию некоторых больных в реанимацию и их смерти, и сообщил, что ограничения могут поспособствовать снижению ее распространения.